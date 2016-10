Courtesy of Wikipedia Se usan papeletas en la elección presidencial 2016 en Massachusetts.

La elección para elegir al presidente de los Estados Unidos será el 8 de noviembre. El candidato republicano nominado es el magnate Donald Trump, mientras que la candidata demócrata nominada es la ex-secretaria de Estado, Hillary Clinton. Cada candidato ha viajado por el país para persuadir a la población y obtener su voto. A solo días de la elección, el voto Latino es esencial porque es el que va a determinar quién gana.Renato Mendoza, especialista en relaciones gubernamentales para CASA, anteriormente Central American Solidarity Association (Asociación americana de solidaridad central) de Maryland en el condado de Montgomery, está involucrado en aumentar el número de votantes para esta elección por medio de CASA de Maryland y CASA en Acción, la organización hermana de CASA. "CASA en Acción está motivando a los votantes para que voten por candidatos que ya han priorizado temas importantes para las comunidades inmigrantes y de clase trabajadora," cuenta Mendoza. Existen organizaciones como CASA de Maryland que están participando activamente en la elección ayudando a votantes. Independientemente, es importante educarse sobre cada candidato para poder votar inteligentemente por la persona adecuada quien apoye los temas de interés de cada quien.Famoso por sus comentarios racistas , Donald Trump ha clasificado a los Latinos como criminales. Desafortunadamente, estas acusaciones falsas crean una connotación negativa hacia este grupo, y sus comentarios han creado más hostilidad hacia esta comunidad, sembrando miedo. Aunque muchos no quieren que las voces de los Latinos sean escuchadas por temor a la magnitud de su poder, la verdad es que en varios estados este grupo es el que predomina. Mendoza informa que los "Latinos ahora numeran más de 55 millones de habitantes en los Estados Unidos," e insta que, "Tenemos muchas prioridades para que nuestra comunidad sea exitosa, como invertir en la educación pública, tener acceso a un seguro médico, y la reforma migratoria."Los estados como Florida, Arizona y Virginia, entre otros, son algunos de los que decidirán quién va a ganar en esta elección por ser estados con alta población Latina demócrata. Salir a votar es primordial porque cada voto es una voz, y si todos votan, esto asegurará que la comunidad Latina sea defendida y representada adecuadamente.La estudiante del grado doce, Julia Aviles-Zavala, tiene 17 años y aunque no podrá votar, decidió registrarse. Para ella, el voto Latino es crucial en esta elección. "Nosotros los Latinos somos considerados como la minoría, pero nuestros números nos hace una mayoría segura," dice Aviles-Zavala. Ella sabe que hay un gran número de Latinos indocumentados en el país, pero permanece optimista, diciendo, "cada año el número de Latinos que cumplen 18 años incrementa, al igual que los que obtienen su ciudadanía." En el futuro, este crecimiento ayudará a que la voz de la comunidad Latina sea aún más potente.El estudiante Johnny Sánchez del grado doce tiene 17 años pero cumplirá la mayoría de edad antes de la elección para poder votar. Una de las razones por la cual él votará es porque en el pasado no todos podían votar, y recordar esto lo motiva a querer ejercer su derecho. "Si la persona incorrecta es elegida, eso puede afectar a los Latinos porque podrían ser desplazados de sus trabajos o verse obligados a dejar el país por miedo," explica Sánchez. Por esta razón es necesario que la comunidad Latina sea unida y salga a votar.Los requisitos para registrarse para votar son los siguientes. Se necesita tener por lo menos 16 años de edad, ser ciudadano del país y ser residente de Maryland. Hay que tomar en cuenta de que aunque se necesita tener por lo menos 16 años de edad para registrarse, solo se podrá votar si se tiene 18 años. Aparte de esto, existen restricciones que pueden prevenir que alguien pueda votar. No se puede haber sido condenado por la compra o venta de votos, descalificado para votar por un tribunal debido a incapacidad mental, o haber sido condenado por un delito grave.La fecha límite para registrarse para votar por línea y correo ya pasó, pero aún queda hasta el 3 de noviembre para registrarse en persona. Se puede registrar en persona y votar en un centro de votación temprana en el condado desde el 27 de octubre hasta el 3 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para hacer esto se necesitará la licencia de conducir del estado de Maryland o una tarjeta de identificación, prueba de cambio de dirección si hay alguna, cheque de pago, estado de cuenta bancaria, factura de servicios públicos u otro documento del gobierno que contenga su nombre y dirección. Para ver qué lugares están disponibles para ir a votar temprano o fecha normal, se puede visitar las siguientes páginas:Al final del día, es importante votar por el candidato preferido que represente los valores de uno y pelee por los derechos que todos merecemos. "Ejercer el voto nos asegura que nuestras prioridades sean las prioridades de los políticos," insta Mendoza. La última palabra la tienes tú. ¡Ve y vota!