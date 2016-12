Courtesy of Telenoticias Don Francisco es más reconocido por el programa Sábado Gigante.

El ex-anfitrión de "Sábado Gigante," Don Francisco, regresa a la televisión con un programa nuevo de entrevistas en Telemundo llamado "Don Francisco te invita." Mario Luis Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, es una de las personalidades televisivas más emblemáticas y famosas en el mundo hispanohablante. El 18 de abril del 2015, Don Francisco sorprendió al mundo hispano cuando anunció el final de su espectáculo, "Sábado Gigante." El programa nuevo llamado "Don Francisco te invita" incluye entretenimiento, entrevistas a personas reconocidas y música en vivo. El domingo, 3 de diciembre, invitó a tres celebridades. Estas son las siguientes: Carlina Miranda, Michel Duva, Gianfranco Huanqui y Los Tucanes de Tijuana.Carolina Miranda es una de las actrices más reconocidas en la serie televisiva, “Señora Acero,” por su papel de Vicenta Rigores, La Coyote. Miranda inicialmente iba a graduarse de mercadotecnia y comercio internacional en el 2001 a los veintiún años en Guanajuato, México. En el episodio pasado, Vicenta revela que ella es la media hermana de Salvador Acero. "Quiero llegar hasta el final," dijo Miranda, quien ha estado actuando por cinco años. "Cuando comencé mi carrera, empecé con un papel de protagonista juvenil y de allí, gracias a Dios, no paré y este personaje definitivamente es un parteaguas en mi vida," Miranda dijo sobre su personaje en "Señora Acero."Michel Duval es un actor más notable por su parte de Salvador Acero, conocido como El Chava en la serie "Señora Acero." A los dieciocho años fue a Nueva York para estudiar en la universidad. Su refrán, "Siempre pa'rriba," significa que todos pueden alcanzar cualquier cosa si siguen mirando adelante. El papel de Duval, Salvador, es el medio hermano de Vicenta Acero en la novela "Señora Acero."Los Tucanes de Tijuana es una banda que fue fundada el 13 de abril de 1987. Tienen más de 14 millones de discos vendidos y son unos de los grupos regional mexicanos de mayor popularidad internacional. Mario Quintero Lara, vocalista del grupo, dice que la familia es muy importante. Su padre murió hace tres años y dejó un gran impacto en su corazón. En el programa, Los Tucanes de Tijuana tocaron una de sus canciones.Gianfranco Huanqui es el más rápido en mundo cuando se trata de solucionar un cubo de rubik. Huanqui tiene veinte años y nació en Perú. Don Francisco hizo que solucionara cuatro cubos de rubik en noventa segundos, superando su récord personal.En resumen, "Don Francisco te invita" es un programa de entrevistas y se lo recomiendo a las personas que les encanta informarse sobre personas reconocidas en el mundo hispanohablante. El episodio de esta semana fue muy interesante. Aunque no miro el programa "Señora Acero," Carolina Miranda, Michel Duval, Mario Lara y Gianfranco Huanqui enseñaron lecciones valiosas que trataban sobre el amor y la familia que los estudiantes pueden aprender. Don Francisco añade humor y emoción a sus entrevistas y no te aburrirás si te gustan estos tipos de programas.