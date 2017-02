Leah Phillips Este es el menú de Tony's Villa.

Leah Phillips De izquierda a derecha, un trabajador cocinando carne para un steak and cheese mientras Wilber Díaz, dueño, corta el pan.

Localizado en un área en donde hay una variedad de restaurantes, este negocio puede convertirse en solo uno más, pero en realidad tiene una historia de la que no muchos conocen.Tony's Villa originalmente era un restaurante en donde se podía comprar solamente comida italiana. Su primer dueño fue un veterano de la guerra Coreana, quien lo abrió hace por lo menos 60 años atrás.Hoy día, el dueño es Wilber Díaz de Perú, quien empezó a trabajar en este restaurante en 1989, y luego asumió su puesto en el año 1996. Cuando relata su experiencia, Díaz explica que sobre todo el camino ha sido duro, especialmente cuando el estado de la economía no estaba de su lado. A pesar de esto, este dueño no se dio por vencido y para atraer y mantener sus clientes, logró impresionar al público con la calidad de su producto. Al contrario de muchos negocios en el área, el producto de este proviene de granjeros locales.Con el avance de restaurantes rápidos, este no se queda atrás y aparte de haber empezado solamente con comidas italianas, otras comidas se han añadido al menú. En este restaurante se puede comprar desde pizzas y lasaña hasta hamburguesas con papas fritas, e incluso ensaladas y rebanadas de pasteles como postre. La orden mas famosa son sus subs steak and cheese.Una de las cualidades que distingue a este restaurante de los que lo rodean es que es un restaurante familiar en la cual los que trabajan aquí son personas allegadas y conocidas del dueño. Por esta razón, para Wilber Díaz sería ideal si su hijo o hija heredara el negocio.Al preguntar si ser dueño siempre estuvo en sus planes, Díaz cuenta, "no me lo imaginé pero se me dio." Lo que le ayudó a este dueño fue, "la experiencia que tenía en el trabajo y el arduo trabajar." De toda esta jornada, para Wilber Díaz el valor del trabajo es un aspecto importante que lo ayudó a llegar a donde está hoy.