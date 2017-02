Courtesy of IMDb Anuncio de Un padre no tan padre.

Courtesy of zayzay En el centro, de izquierda a derecha, hijo menor de Don Servando, Fran; Don Servando y René, hijo de Fran.

La película recién estrenada,, trata de un anciano que regresa a vivir con su hijo menor después de estar en un hogar de ancianos por años. La relación de Don Servando (Héctor Bonilla) con sus hijos no es la que uno se imagina cuando piensa en una familia. Este padre siempre fue serio y estricto, y cuando enviudó se volvió más distante. Años después, el único hijo que decide acogerlo en su casa es su hijo menor, Fran, quien no ha sido completamente honesto sobre su familia.Esta familia es única, y para Don Servando fue un grupo de personas en la cual cada miembro tenía algo de la que él no aprobaba. Fran (Benny Ibarra) ha tenido una relación amorosa con Alma (Jacqueline Bracamontes) de varios años sin casarse, y tiene su hijo René (Sergio Mayer Mori Jr.) quien no tiene mucho contacto con su madre biológica y le gusta pintar. Junto con ellos viven Bill (Arturo Barba) y Memo (Eduardo Tanus) quienes son una pareja gay. Aparte de estos vive Carla (Camila Selser) con su hermano Homero (Octavio Anza), quienes son unos hipsters. Gio (Natália Subtil) y Joao (Yulián Díaz) son una pareja quienes se dedican a la música, y finalmente, la pareja más anciana de todos consiste de un señor vegano de Inglaterra que tiene una relación amorosa con una señora de otro estado.Durante las primeras escenas de la película se puede notar la personalidad no muy amigable de Don Servando. Al llegar a la casa de Alma, no dejó buena impresión, y durante su estadía no se limita a darle advertencias a las personas cuando hacen cosas a las que a él no le gustan. No refrena sus opiniones y asume cosas negativas de algunas personas que luego lo llevan a reflexionar sobre sus acciones.El director Raúl Martínez hizo un excelente trabajo escogiendo el ambiente de esta película, la cual toma lugar en México. Tuvo la habilidad de poder incorporar características verdaderas en cada personaje que hace que la audiencia pueda relacionarse con por lo menos uno de ellos. Don Servando fue un personaje creado perfectamente, y se puede entender porque es como es. Aunque puede ser grosero, parte de su diálogo crea humor y hace que esta película pueda ser más disfrutable y menos triste. Cada personaje tuvo un propósito y de cada uno se puede aprender algo memorable. Al final de la película, la escena que me impactó más fue cuando Fran llama a Don Servando "papi" porque demostró que su relación ya no era distante. Una área en la que se pudo haber mejorado es el exceso de humor y prejuicios que tiene Don Servando. Aunque él representa a personas que piensan como él, no hubo suficiente tiempo para poder ver su arrepentimiento completo por ser irrespetuoso.Las dos lecciones más importantes que se puede llevar de esta película son las siguientes. Primeramente, una familia no siempre tiene que ser de sangre, sino solo tiene que ser un grupo de personas que te quieran y que tú los quieras incondicionalmente. Segundo, siempre hay que respetar a todos sin importar si se está de acuerdo con lo que ellos creen y no dejar que los prejuicios se apoderen del pensamiento de uno mismo. En fin, esta película puede servir como ejemplo de cómo el amor y cariño de una persona puede cambiar a otra.