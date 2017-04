Morgan Casey Ndoko est née au Cameroun, mais maintenant elle va à l'école à Blair.

"Au début j'avais honte de mon accent, mais maintenant je trouve que c'est un avantage de pouvoir communiquer avec des différentes parties du monde."Leandra Ndoko, qui est en terminal, a grandi à Douala, la capitale économique du Cameroun et la deuxième ville la plus grande du pays, "J'aime bien cette ville parce qu'il fait presque toujours chaud, les gens sont sympathiques et serviables, et il se passe quelque chose d'intéressant chaque jour,” dit Ndoko. De plus, elle habitait proche de sa famille, donc la location était paisible et pratique. Douala est une ville portuaire, et le principal centre d’affaires au Cameroun. Il y habite 2,8 millions de personnes, et 76,4 pourcent savent comment parler le français.Elle a commencé l'école à deux ans, "c'est là où j'ai appris à lire et écrire le français. Je parlais français à la maison aussi, mais parfois les adultes parlaient Duala, un dialecte camerounais, donc j'ai grandi en parlant les deux," explique Ndoko. Le Duala est une langue qui appartient au groupe Bantou, c’est une langue tonale et elle possède cinq tons.A dix ans, elle a déménagé en Italie, "J'ai vécu en Italie pendant quatre ans. J'étais en classe de sixième au collège. C'était difficile parce que je suis arrivée au début du deuxième trimestre et je ne connaissais pas un mot en italien, il n’y avait pas beaucoup de gens qui parlent anglais ou français," dit Ndoko. Elle a assisté au cours de langue après l'école deux fois par semaine et a appris très vite comment lire et écrire l’italien, "certains mot se ressemblent au français, il y a moins de règles de grammaire, et tout s'écrit comme ça se prononce," ajoute Ndoko.Après quatre ans en Italie, elle est venue aux Etats-Unis, mais elle voudrait voyager en Italie encore, "J'aime beaucoup la culture italienne, la musique, la cuisine et la langue aussi. C'est un beau pays à visiter. J'ai été à Rome, Naples, Florence et j'ai passé les vacances d'été à Parme, chez ma tante. J'espère d'y rentrer encore et visiter d'autres villes!" dit Ndoko.