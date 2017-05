Courtesy of IMDb How to Be a Latin Lover causa decepcion.

La películacomienza con un niño llamado Máximo (Noel Carabaza) que tiene el sueño de casarse con una mujer anciana que sea rica para no tener que trabajar. Este sueño se convierte en realidad, y Máximo (Eugenio Derbez) tiene de pareja a Peggy (Renée Taylor), una anciana con problemas de salud. La vida de Máximo es fácil y sus intereses sólo están en cosas materiales. Pero con el tiempo, al no tener la misma juventud que antes, Peggy le es infiel con un hombre más joven, y Máximo se encuentra sin dinero y sin casa, y recurre ir a casa de su hermana Sara (Salma Hayek) con su hijo de 10 años, Hugo (Raphael Alejandro), a quienes no ha visto en años. Al vivir solo interesado en lo material, Máximo se desarrolló como un hombre sin amor de familia, entonces sus valores no son iguales a los de Sara y Hugo.En el transcurso de su estadía en casa de Sara y Hugo, Máximo aprende algunas lecciones de la vida y deja de ser por la mayor parte egocéntrico para convertirse en alguien más compasivo. Pero este aspecto de la trama no quita el hecho de que este personaje habla mal de las mujeres en general.Máximo tiene como misión conquistar a su próxima víctima, Celeste (Rachel Welch), y en el proceso ayudar a que Hugo pueda conquistar a Arden (McKenna Grace), nieta de Celeste. El personaje de Eugenio Derbez demuestra mucho machismo, y aconseja a un niño la idea de que las mujeres no pueden tomar decisiones por sí mismas y que por eso los hombres tienen que hacerlo por ellas. Todas estas ideas machistas de Máximo no solo son ridículas, pero tampoco encajan con el contexto de la trama y se escuchan al azar. El personaje de Máximo cometió muchos errores, pero al final la resolución no fue suficiente para que la audiencia pudiera ver el arrepentimiento de él. Estas ideas añaden a un ambiente hostil hoy en día y pueden crear actitudes inapropiadas hacia la mujer.En resumidas cuentas, creo que la trama no se desarrolló efectivamente. Hubo dificultad en el aspecto del humor y no deja una moraleja positiva con la que el público pueda irse. Fue difícil tener conexiones con los personajes y la falta de emoción puede causar aburrimiento.