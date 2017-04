Courtesy of Family Doctor Hay varios lugares donde puede buscar ayuda si lo necesita.

Existen muchas organizaciones que ofrecen ayuda a personas con enfermedades mentales, pero muchas veces estas pueden estar fuera del alcance de la población dado a los costos. El hecho de que el costo es la razón por la cual algunas personas no buscan la ayuda necesaria es un problema, pero exista una organización que ayuda a estas mismas personas.es una organización sin fines de lucro de la que no muchos conocen que provee terapia gratis a los que califican y lo necesitan, y que viven or trabajan en Maryland. Fundada en el año 1991 y financiada por donaciones y corporaciones, han podido ayudar a más de 10,000 familias. Fue comenzada porque en ese entonces el gobierno federal impuso una política de salud que no tomaba en cuenta las necesidades que existían en las personas cuando se trataba del cuidado mental. Los terapistas tienen licenias y son profesionales que trabajan en clínicas y que por su propia cuenta deciden ser voluntarios para esta organización. Es importante notar de que proveen servicios de terapia a personas con enfermedades mentales, pero no a personas que sufren de una enfermedad por el abuso de alcohol y drogas ya que medicamento no es recetado a pacientes. Para ser emparejado con un terapista, hay que pasar por una entrevista preliminar antes de tener una entrevista con esta organización por teléfono. Después de unos días, el cliente y el terapista empiezan a comunicarse.Aparte de esta organización, una de las maneras más fáciles de conseguir ayuda es hablando con un consejero de la escuela, pues son profesionales que sabrán guiarte. Si este no es tu método de preferencia, habla con un adulto de confianza, con un amigo e incluso con cualquier maestro de la escuela.La salud mental influye mucho en toda la salud de alguien y en cómo el cuerpo responde y funciona. No solo es importante estar saludables físicamente, sino mentalmente.